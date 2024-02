Bulles de culture L’église St Nizier Troyes, samedi 4 mai 2024.

Bulles de culture L’église St Nizier Troyes Aube

Dans le quartier d’entre deux portes , au coin des rues des Singes verts et du bœuf renouvelé, l’un de nos chefs-d’œuvre de la Renaissance vous attend : L’église Saint-Nizier.



Sa toiture vernissée accroche le regard mais l’intérieur du bâtiment est aussi impressionnant avec ses magnifiques vitraux et sa statuaire du XVIème siècle.



La déambulation vous fera découvrir, comme dans un jeu de piste, quelques détails amusants, ou surprenants, rattachés à l’histoire du quartier.



Sur réservation obligatoire et paiement en amont de la visite. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 14:45:00

Eglise Saint Nizier

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Bulles de culture L’église St Nizier Troyes a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne