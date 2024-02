Exposition Elizabeth Lefranc Troyes, samedi 4 mai 2024.

Elizabeth a été élevée dans la tradition des arts du fil et a travaillé 10 ans dans le textile sur l’agglomération

troyenne. Le tissage est venu comme une évidence dans son parcours où la toile, sa chaîne et sa trame,

ont partagé son quotidien. Son souhait de réveiller les émotions et de dialoguer avec elles est issu de son

parcours professionnel d’écoute et de conseil.

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

Maison du Boulanger Salles Raymond Moretti

Troyes 10000 Aube Grand Est

