Jardin au naturel Les Loges-Margueron, samedi 4 mai 2024.

Jardin au naturel Les Loges-Margueron Aube

Samedi 4 mai LES LOGES MARGUERON Jardin au naturel, de 11h à 17h, à la Ressourcière Othe Armance (rue des étangs). A nos plants ! Comment bien planter ses plants potagers ? Comment gérer l’eau au jardin ?

Après le succès de l’année 2023, la Ressourcière Othe-Armance renouvelle son programme jardin au naturel, à destination de tous les jardiniers, novices, amateurs ou experts ! Jardiner chez soi, c’est bien. Jardiner avec d’autres jardiniers, c’est mieux ! Le but de ce programme jardin 2024 est de partir à la rencontre de jardiniers amateurs et professionnels près de chez vous afin d’échanger sur vos pratiques et de récolter les fruits de chacun ! Gratuit, ouvert à tous. Organisé par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Contact +33 (0)3 25 40 10 59 ressourciere10@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est ressourciere10@gmail.com

L’événement Jardin au naturel Les Loges-Margueron a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance