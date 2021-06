BOURSE D’ANTIQUITÉS MILITAIRES Metz, 13 juin 2021-13 juin 2021, Metz.

BOURSE D’ANTIQUITÉS MILITAIRES 2021-06-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-13 17:00:00 17:00:00 Rue de la Grange aux bois METZ EXPO

Metz Moselle

C’est le rendez-vous des passionnés, orienté vers les insignes, uniformes et objets militaires en tous genres.

Cet événement vous offrira un réel voyage dans le temps et une rétrospective captivante.

La Bourse d’Antiquités Militaires est aussi pensée pour être un lieu de rencontres et d’échanges entre collectionneurs et visiteurs.

On y trouvera des armes anciennes et des insignes militaires, mais aussi des articles médiévaux tels que des épées, des cuirasses, des sabres, et bien entendu des uniformes, des couteaux de collection, des livres d’Histoire, des décorations, des plans et cartes postales, des figurines, des jouets, des objets de la vie militaire : gourdes, casques, cantines, chaussures…

+33 3 87 55 66 00 https://www.metz-expo.com/evenement-42-bourse-dantiquites-militaires

Metz Expo