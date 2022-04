Bourse aux vélos et aux livres Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon EUR Retrouvez tout ce qui roule…Vélos, trottinettes, skates, overboard, rollers… et livres en tout genre ! lespetitsdiables-stmaurice@outlook.fr Saint-Maurice-de-Lignon

