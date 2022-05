Bourse aux vélos à Nogent le 4 Juin Place de l’Ancien Marché de Nogent-sur-Marne, 4 juin 2022, Nogent-sur-Marne.

Place de l’Ancien Marché de Nogent-sur-Marne, le samedi 4 juin à 10:00

### La Bourse Cette première bourse aux vélos à **Nogent-sur-Marne** est co-organisée par l’antenne MDB “Nogent Le Perreux à Vélo” et l’association amie Les Vélos du Viaduc, avec le soutien de Quai des Cycles et de la mairie de Nogent. ### Le fonctionnement Vous vendez ou cherchez un vélo d’occasion pas cher et prêt à rouler ? La **Place de l’Ancien Marché** de Nogent-sur-Marne est l’endroit parfait pour ça. Les vendeurs peuvent déposer leur vélo de **9h30 à 12h30**, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Tous les types de vélos sont les bienvenus, à l’exception des VAE et à raison de deux (2) par personne (adulte). S’inscrire en tant que vendeur : [[https://mdb-idf.org/bourse-aux-velos-a-nogent-le-samedi-4-juin/](https://mdb-idf.org/bourse-aux-velos-a-nogent-le-samedi-4-juin/)](https://mdb-idf.org/bourse-aux-velos-a-nogent-le-samedi-4-juin/) Tous les vélos feront l’objet d’un contrôle technique afin de garantir leur bon état et fonctionnement, nous fixerons ensemble le prix de vente et le vendeur se verra remettre un bon de dépôt. La pré-inscription des vélos, une par vélo, est fortement conseillée pour limiter votre temps d’attente ! Les acheteurs pourront venir acheter leur vélo de **14h à 17h**, en espèces uniquement ; avec la possibilité d’essayer le vélo dans l’espace fermé de la bourse. A la fin de la vente, de **17h à 18h**, les acheteurs pourront récupérer le prix de vente du vélo (moins les 10% de participation associative) ou leur vélo, s’il n’a pas été vendu. Attention, **après 18h30**, l’argent et les vélos non réclamés seront considérés abandonnés et seront donnés à une association caritative.



1ère bourse aux vélos à Nogent-sur-Marne, co-organisée par l’antenne MDB “Nogent Le Perreux à Vélo” et l’association Les Vélos du Viaduc, avec le soutien de Quai des Cycles et de la mairie de Nogent.

Place de l'Ancien Marché de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Nogent Village Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00