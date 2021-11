Rémilly Rémilly Moselle, Rémilly BOURSE AUX POISSONS & OISEAUX Rémilly Rémilly Catégories d’évènement: Moselle

BOURSE AUX POISSONS & OISEAUX Rémilly, 28 novembre 2021, Rémilly.
Rue des Romains ESPACE SPORTS ET LOISIRS

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 12:00:00

Rémilly Moselle Rémilly Les éleveurs seront accueillis de 8h00 à 10h00. Les visiteurs pourront y trouver de multiples poissons et plantes dans un vaste choix, élevés dans notre région, et pays limitrophes par des amateurs passionnés. A cette occasion est également organisée une exposition/bourse aux oiseaux exotiques. Repas éleveurs sur réservation Clôture des inscriptions repas le 18 Novembre Pass sanitaire et port du masque obligatoire jp.fern@neuf.fr +33 6 81 12 61 04 AQUA CLUB REMILLY

