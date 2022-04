Bourse aux plantes. Herchies, 22 mai 2022, Herchies.

Bourse aux plantes. Herchies

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 13:00:00

Herchies Oise Herchies

2 2 Légumes, fruits du jardin, plantes vivaces, confiture, décoration et outils de jardin, livre de jardinage etc.

Sur la place du marché, entrée gratuite. Buvette et pâtisseries sur place.

Légumes, fruits du jardin, plantes vivaces, confiture, décoration et outils de jardin, livre de jardinage etc.

Sur la place du marché, entrée gratuite. Buvette et pâtisseries sur place.

Légumes, fruits du jardin, plantes vivaces, confiture, décoration et outils de jardin, livre de jardinage etc.

Sur la place du marché, entrée gratuite. Buvette et pâtisseries sur place.

Mairie de Herchies

Herchies

dernière mise à jour : 2022-03-30 par