Chervinges Bibliothèque Jean de La Fontaine Chervinges, Rhône Bourse aux livres d’occasion Bibliothèque Jean de La Fontaine Chervinges Catégories d’évènement: Chervinges

Rhône

Bourse aux livres d’occasion Bibliothèque Jean de La Fontaine, 9 octobre 2021, Chervinges. Bourse aux livres d’occasion

Bibliothèque Jean de La Fontaine, le samedi 9 octobre à 10:00 Entrée libre

Venez chiner dans les livres, albums ou magazines issus du désherbage de la bibliothèque. Bibliothèque Jean de La Fontaine rue des écoles, 69400 Gleizé Chervinges Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chervinges, Rhône Autres Lieu Bibliothèque Jean de La Fontaine Adresse rue des écoles, 69400 Gleizé Ville Chervinges lieuville Bibliothèque Jean de La Fontaine Chervinges