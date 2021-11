Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Bordeaux Tasting #10 Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bordeaux Tasting #10 Bordeaux, 11 décembre 2021, Bordeaux. Bordeaux Tasting #10 Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux

2021-12-11 – 2021-12-12 Place de la Bourse Palais de la Bourse

Bordeaux Gironde Bordeaux Bordeaux Tasting revient au Palais de la Bourse de Bordeaux pour fêter ses 10 ans !

Rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands vins, Bordeaux Tasting revient cette année les 11 et 12 décembre pour célébrer son dixième anniversaire. Sans équivalent en France, Bordeaux Tasting réunit les plus grands crus de Bordeaux mais aussi de grands invités venus d’autres régions françaises. Pour faire de cette édition un événement historique, Bordeaux Tasting dévoile un programme riche de nouveautés :

– le Palais de la Bourse, 100% Grands Bordeaux

– 3 lieux dédiées à la dégustation au cœur de Bordeaux

– Les coups de cœur des winemakers

– Un café pour parler du vin

Place de la Bourse Palais de la Bourse Bordeaux

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Bordeaux Métropole

