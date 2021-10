Bègles Bibliothèque Municipale Bègles, Gironde Bordeaux années 80 et novö-rock ? Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Bibliothèque Municipale, le jeudi 18 novembre à 18:30

Le mot « moderne » hante la fin des années soixante-dix, et devient l’oriflamme d’une génération. En quelques saisons, l’underground rock va connaître des percées tous publics. Derrière les ambivalences des 80’s, l’époque se découvre ainsi une jeunesse branchée, à la créativité unique, qui connaît aujourd’hui un écho international. Entre la french New Wave et Bordeaux (avec ses nombreux clubs, ses groupes à guitares et sa rock-society), comment les jeunes gens mödernes, longtemps invisibles, ont-ils incarné un mouvement romantico-esthétique, noctambule et innovant, dans tous les domaines culturels ? Rencontre autour des formations du cru, depuis Strychnine 1977 jusqu’à Gamine et Kid Pharaon fin 80’s, sur la formidable éclosion des bars-rock, la compilation « Snap Shot » emblématique, le real rock’n’roll dans les fanzines… toutes les singularités et les zones libres de la Bordeaux rock-city souterraine. Dédicace de « Camera Silens par Camera Silens » en fin de rencontre Exposition affiches rock à Bordeaux 70’s/80’s, du 16 novembre au 10 décembre Invité Patrick Scarzello, auteur, interprète et signature rock Lectures de textes de Yves Adrien et d’Alain Pacadis, par Stéphanie Cassignard Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

