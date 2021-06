BORDARIO en concert Brocas, 19 juin 2021-19 juin 2021, Brocas.

BORDARIO en concert 2021-06-19 – 2021-06-19 Le Cercle de Brocas 619 rue des forgerons

Brocas Landes

Un panel musical énergique et surprenant…

Bordario nous vient d’Aquitaine. Les concerts du groupe s’articulent autour d’un répertoire blues, gospel et swing nourri de compositions en français. Le trio puise son inspiration au sein de la musique nord américaine (dans un univers aux frontières de la bande originale du film O’Brother), de la culture manouche et de ses différentes expériences de tournées en France comme à l’étranger. Un métissage culturel qui offre un panel musical énergique et surprenant dans une ambiance conviviale. Nul doute que Bordario saura mettre l’ambiance et que vous saurez de votre côté apprécier tant la sympathie que le talent de cette formation »

Blues – Swing – Gospel avec le Trio Bordarion

+33 5 58 51 42 41

