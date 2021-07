Bord de mer ST MARTIN DE BREHAL, 16 août 2021-16 août 2021, BREHAL.

Bord de mer

du lundi 16 août au samedi 21 août à ST MARTIN DE BREHAL

Tu rêves souvent de la mer ? Viens nous rejoindre! Un animateur spécialisé te fera découvrir les secrets de la plage et des dunes. Tu iras pratiquer la pêche à pied… à toi de dénicher les crabes et les crevettes ! Au programme de ce séjour en bords de mer : – Vivre des expériences sensorielles et émotionnelles au bord de la mer – Découvrir les richesses naturelles du littoral et ses phénomènes naturels – Apprendre à dépasser ses peurs, prendre confiance en soi – Vivre une aventure collective autour d’activités manuelles, d’activités artistiques, d’activités nature (la mer), de grands jeux, de baignade et de soirées. Nous sommes entourés d’un milieu qui est le littoral très riche et très fragile à la fois. L’équipe de Saint Martin de Bréhal pense qu’il est important à l’heure actuelle de devoir sensibiliser les enfants à la nature en général afin de retrouver les liens avec les nature. Pendant ce séjour des activités seront mises en place pour aider les enfants à prendre confiance en la nature et surtout de découvrir ce qui y vit, de l’importance des gestes de chacun et de l’impact qu’ils peuvent avoir en ne faisant rien. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 450,00 €

ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T15:00:00 2021-08-16T00:00:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T00:00:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T15:00:00