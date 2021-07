Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix Booste ton alternance Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Booste ton alternance Mission Locale, 27 juillet 2021

Mission Locale, le mardi 27 juillet à 09:30

L’ALTERNANCE T’INTÉRESSE ? Viens découvrir en quoi cela consister, trouver ta formation et ton entreprise Au programme : Définition de l’alternance Les avantages et les inconvénients Les différents contrats et leurs nuances Repérer son centre de formation Les techniques pour trouver son entreprise Pour ton inscription : Rapproche-toi de ton conseiller (Mise en relation via I-milo)

Dates et horaires: 2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T11:30:00

2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T11:30:00

