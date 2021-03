Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Books and Breakfast Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Retrouvez ce rendez-vous récurrent des amoureux de la langue anglaise à distance et en direct ! Un rendez-vous sympathique animé par un intervenant natif d’un pays anglophone, qui s’adresse au public des grands adolescents et des adultes. Quel que soit son niveau (débutant, intermédiaire, avancé), chaque participant est invité à échanger lors d’un débat en anglais autour d’un petit déjeuner thématique (actualité, culture anglo-saxonne…).

Avec : Rachel Robinson. **Cet événement est accessible à distance sur internet. Vérifiez que votre navigateur internet est à jour. L’utilisation du navigateur Chrome est fortement conseillée.**

**Un mail vous sera envoyé 24h avant la date de l’événement et vous précisera les conditions d’accès sous forme de lien cliquable.**

**L’inscription à cet événement est possible jusqu’à 24h avant l’animation, dans la limite des places disponibles.** Pour vous inscrire, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 41 23 81 62 ou en suivant [ce lien](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lZnWW_T9dU6SkqIAcRfwtIFrH7jim7xFm6N8ELZyiDtUMEdGRjlNQTlWTDVJSzBWMDBPRUxGUTMzRy4u).

