Théâtre de Longjumeau, le vendredi 10 décembre à 20:00

Figure charismatique de l’humour français, du cinéma à la télévision en passant par le théâtre, Booder est une Tête… d’affiche. Après le succès de ses rôles au cinéma dans Neuilly sa mère, Beur sur la ville et le carton de sa pièce théâtrale et collégiale, «La Grande Évasion» aux côtés de Wahid et Paul Seré, Booder revient à son premier amour: le one man show, pour notre plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe.

Tarifs: de 25€ à 35€

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette «société de beaux gosses». Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

