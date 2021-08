Bollywood Masala Orchestra Espace Sarah Bernhardt, 28 août 2021, Goussainville.

Bollywood Masala Orchestra

du samedi 28 août au samedi 18 décembre à Espace Sarah Bernhardt

Entre tradition et modernité, de la musique spirituelle indienne classique aux chansons romantiques désormais célèbres, le Bollywood Masala Orchestra, fondé par le musicien Rahis Bharti, vous emmène dans un voyage spectaculaire, festif et dansant, haut en couleurs. Seize artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates, cracheurs de feu, venus de Jodhpur, Jaipur, Sikar, Khandela, Mumbai, donnent vie à un spectacle exceptionnel et inoubliable à travers l’Inde éternelle et captivante.

De 13 à 17€

Le Bollywood Masala Orchestra donne vie à un spectacle exceptionnel et inoubliable à travers l’Inde éternelle et captivante.

Espace Sarah Bernhardt 82 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T08:30:00 2021-08-28T10:00:00;2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:00:00