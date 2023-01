Boléro – Nitescence Biarritz, 11 mars 2023, Biarritz .

Boléro – Nitescence

11 Avenue Sarasate Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Colisée 11 Avenue Sarasate

2023-03-11 – 2023-03-11

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

La B&M compagnie fêtera en janvier 2023 ses 5 ans. Pour cela, notre chorégraphe, Manon Bastardie, a souhaité créer un programme spécifique composé de deux nouvelles grandes pièces chorégraphiques : Le Boléro et Nitescence. Ce programme sera à l’image de notre chorégraphe et de ses danseurs, tous mis en valeur avec des choix musicaux puissants et variés. Cette cinquième année se dénotera par de la nouveauté, mais aussi une soirée en symbiose avec ce qu’est devenue la compagnie. Un programme synonyme d’alliance, bienveillance, soutien, grandeur, humilité et ambition.

Réservations :

https://www.helloasso.com/associations/ballet-modern-compagnie/evenements/ballet-et-modern-compagnie-le-colisee

06 77 31 87 72 – administration@ballet-modern-compagnie.fr

La B&M compagnie fêtera en janvier 2023 ses 5 ans. Pour cela, notre chorégraphe, Manon Bastardie, a souhaité créer un programme spécifique composé de deux nouvelles grandes pièces chorégraphiques : Le Boléro et Nitescence. Ce programme sera à l’image de notre chorégraphe et de ses danseurs, tous mis en valeur avec des choix musicaux puissants et variés. Cette cinquième année se dénotera par de la nouveauté, mais aussi une soirée en symbiose avec ce qu’est devenue la compagnie. Un programme synonyme d’alliance, bienveillance, soutien, grandeur, humilité et ambition.

Réservations :

https://www.helloasso.com/associations/ballet-modern-compagnie/evenements/ballet-et-modern-compagnie-le-colisee

06 77 31 87 72 – administration@ballet-modern-compagnie.fr

+33 6 77 31 87 72

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

dernière mise à jour : 2023-01-17 par