Orne . 16h – 18h : Aide aux devoirs de l’école primaire au lycée avec des bénévoles profs.

17h : Conversation en anglais. Pratique : au café associatif L'Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. lescarbille@lecafedecourmaugis.fr https://www.lecafedecourmaugis.fr/

