Dans le cadre de Voyages, la Ville de Lille vous propose les 24 et 25 juillet 2021 un temps festif et joyeux autour de l’exposition Basket Collector présentée à l’Espace Le Carré. Ce grand week-end imaginé par Konkrite sera rythmé entre autres par de nombreux Dj set, un tournoi de basket, des ateliers d’initiations avec la North Academy. Samedi 24 Juillet – De 14h à 18h: DJ set! Avec Dj Pass, Dj Delee-k, Dj Nasko – À partir de 14h : Initiation au basket avec challenge de tir, skills challenge, parcours chronométré. Fin de l’initiation avec une démonstration (concours de dunks) par les joueurs de la North Academy. – De 18h à 20h30: Dj Suspect Dimanche 25 Juillet – De 13h à 18h : DJ set ! Avec Aziz Konkrite, Boulaone – De 13h à 18h : Tournoi de basket-ball avec North Academy ! Ouvert à toutes et tous, sur réservation : [https://voyages.lille.fr/event/ete/2322](https://voyages.lille.fr/event/ete/2322) – De 17h à 19h : GUTS Tout le Week-end Braderie Vinyles par Retro Music Shop Food truck / tables et bancs pour pic-nic ///////////////// Square Julien Grimonprez Avenue du Peuple Belge, Lille ///////////////// L’exposition Basket Collector à l’Espace Le Carré reste ouverte aux horaires habituels. ///////////////// Espace Le Carré 30 rue des Archives, Lille [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) 03 62 26 08 30

Entrée libre

Grand week-end festif et joyeux imaginé par Konkrite, rythmé entre autres par de nombreux Dj set, un tournoi de basket, des ateliers d’initiations avec la North Academy. Square Julien Grimonprez Avenue Peuple Belge Lille Vieux-Lille Nord

