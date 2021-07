Block Party à Lille Sud grand sud, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Wattrelos.

Block Party à Lille Sud

grand sud, le samedi 31 juillet à 15:00

Pour ce mois de Juillet, on a eu envie de pousser les murs du FLOW et de poser nos valises à différents endroits de Lille pour faire la fête. Hip Hop oblige, cet été sera Block Party ! Pour l’occas’, on s’associe à du beau monde. Venez découvrir, échanger, kiffer : un programme en continu de 14h à 20h dans les grandes lignes, des horaires à titre indicatif de temps forts. Rien de figé, si ce n’est le hip hop dans la place ! Le deuxième rendez-vous à Lille Sud, un pied dedans, un pied en dehors du Grand Sud. Du city stade à la médiathèque, on s’étalle avec le centre social de L’Arbrisseau. Au Programme ———— **o du chill :** de 14h à 19h, on prend le temps de découvrir. Le village Hip Hop vous accueille pour partager en mots et en actes les disciplines hip hop. Pêle-mêle, on y retrouve : nous (quand même ! Avec les copains du Mini Lab, qui vous proposent de réaliser vos stickers), Sabordage (Atelier sérigraphie), Stand Customisation Basket des animations workout / Footfreestyle / Basketfreestyle par Blacklist et vous pouvez également vous initier au Parkour. le collectif Renart peint en live et DJ Sebti est aux platines. **o du fame** : Temps forts de l’après-midi, focus sur les disciplines et ambiance résolument Hip Hop. 15h30 – 16h Show Jeunes + Show 16h – 17h « Showcase Simbrux + Eddimovic (2 x 15mn) + open Mic avec Omar El Mucho » 17h Show Parkour 17h10 – 17h40 Midos Ladowz 17h45 – 18h30 Etre dans la Rue – Farid’o 18h30 – 19h Le Juiice 19h – 19h45 Krilino 20h Cinéma Les Lascars Restauration sur place. accès à la Block Party : Gratuit

La Culture Hip Hop à l’honneur ! Rendez-vous festif et convivial au PBA

grand sud 50 rue de l’Europe, Lille Wattrelos Beaulieu Nord



