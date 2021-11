Block Party 2021 sous les Nefs Nefs / Machines de l’Ile, 4 décembre 2021, Nantes.

2021-12-04

Horaire : 12:00 01:00

Gratuit : non Évènement gratuit entre 12h et 19h, 5 € après 19h en prévente et sur place

Deux ans après la dernière édition qui a rassemblé plus de 12 000 personnes, Big City Life et Krumpp sont de retour sur leur terrain de jeu préféré et sont fiers de vous présenter la Block Party 2021 sous les Nefs des Machines de l’Île de Nantes. Deux scènes, des concerts, des DJ sets, de la danse hip hop, un marché de créateurs, du jam graffiti… et beaucoup d’autre surprises vous attendent sous les Nefs le samedi 4 décembre 2021, de 12h à 1h du matin, pour une édition 2021 qui s’annonce chaude malgré l’hiver ! Scène 1 :- Mehdi Maizi- Vadek- DonMax & Fullbaz – J.Moses Scène 2 :- The Rookies – Karim b2b Funky Lowfit Marché des créateurs de 12h à 19h Food :Tartiflette géante sous les Nefs de 12h à 15h et de 19h à minuit> réservationsMyGyoza de 12h à minuit Jam graffiti de 15h à 18h L’association Plus de Couleurs se joint à la Block Party. Performances live & scénographies vous attendent avec la présence de 4 graffeurs.

Nefs / Machines de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr