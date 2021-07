Turny parc de la salle des fêtes Turny, Yonne Bistrot Nomade le vendredi 30 juillet à Turny parc de la salle des fêtes Turny Catégories d’évènement: Turny

Les Bistrots nomades en Serein et Armance : 6 villages, 6 ambiances, 6 troquets d’un soir en plein air autour d’un groupe de musique. Restauration sur place par les commerces, producteurs et associations du village. À partir de 19h dans le parc de la salle des Fêtes de Turny. Accès libre dans le respect de la légistation sanitaire en vigueur…

Entrée libre

GROUPE VICE-VERSA, variétés pop rock parc de la salle des fêtes rue des canes 89570 turny Turny Yonne

