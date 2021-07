Rosenwiller Rosenwiller Bas-Rhin, Rosenwiller Bistrot éphémère – « La tente d’Edgar » Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosenwiller

Bistrot éphémère – « La tente d’Edgar » Rosenwiller, 26 juillet 2021, Rosenwiller. Bistrot éphémère – « La tente d’Edgar » 2021-07-26 18:00:00 – 2021-07-26 20:00:00

Rosenwiller Bas-Rhin Rosenwiller Au programme : le spectacle « La tente d’Edgar » de la compagnie La Trappe à Ressorts. À partir de 10 ans Transport possible : contacter les animateurs. Un après-midi en famille avec un spectacle de la compagnie La Trappe à Ressorts. Au programme : le spectacle « La tente d’Edgar » de la compagnie La Trappe à Ressorts. À partir de 10 ans Transport possible : contacter les animateurs. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosenwiller Autres Lieu Rosenwiller Adresse Ville Rosenwiller lieuville 48.50577#7.44045