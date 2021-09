Bourges Bourges Bourges, Cher Birds On a Wire Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Birds On a Wire Bourges, 2 octobre 2021, Bourges. Birds On a Wire 2021-10-02 – 2021-10-02

Bourges Cher Rosemary Standley, artiste franco-américaine, est la voix emblématique du groupe folk Moriarty. Dom La Nena, d’origine brésilienne, est violoncelliste, aperçue notamment aux côtés d’Etienne Daho, de Camille ou de Jane Birkin. Birds On a Wire (chant / musique) info@mcbourges.com +33 2 48 70 91 04 http://www.mcbourges.com/ Rosemary Standley, artiste franco-américaine, est la voix emblématique du groupe folk Moriarty. Dom La Nena, d’origine brésilienne, est violoncelliste, aperçue notamment aux côtés d’Etienne Daho, de Camille ou de Jane Birkin. Jeremiah dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges