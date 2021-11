Bipolaire Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 7 décembre 2021, Toulouse.

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 7 décembre à 21:00

Humour —— **Cécile Jaquemet / Cie Le tourbillon** **Dans le cadre des Mardis du rire** Cécile est bipolaire. Entre humour et gravité, elle se livre au public en tant que telle. Confrontée à plusieurs psychiatres, elle raconte ses démêlées avec sa fille, la directrice de l’école, son mari, et d’autres patients d’une unité psychiatrique. Un spectacle grinçant et profond, qui permet de réaliser ce qu’est cette maladie et la violence mentale qu’elle entraîne. _Bipolaire_ lève bien des tabous et préjugés et offre une belle partition pour une comédienne seule en scène. C’est vu de l’intérieur, ça change le regard, ça évite le pathos et le rire y est libérateur.

Tarif C

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



