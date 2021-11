Palaiseau Université Paris-Saclay - The Design Spot Essonne, Palaiseau Biomimétisme : s’inspirer du vivant pour concevoir des solutions innovantes et durables Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Biomimétisme : s'inspirer du vivant pour concevoir des solutions innovantes et durables

le jeudi 2 décembre

Au cours d’une histoire vieille de 3,8 milliards d’années, le monde du vivant n’a jamais cessé de développer des stratégies et des mécanismes innovants pour subsister face à un environnement en perpétuelle transformation. Il pourrait se révéler être un modèle de durabilité et d’inventivité dont nous pourrions nous inspirer, tout autant qu’une technologie mature que nous pourrions utiliser afin de construire des sociétés futures plus durables et désirables. À l’occasion de cette conférence, Guillian Graves présentera son approche située à la frontière entre le design et la biologie tout comme la manière dont il cherche à imiter/domestiquer le vivant afin de concevoir des innovations durables. Il vous proposera un voyage alternant entre l’exploration de la nature et la conception des objets qui composeront notre quotidien de demain tout en évoquant les nouvelles opportunités liées aux collaborations naissantes entre les designers et les scientifiques destinées à faire la passerelle entre le laboratoire et la société. **Cette conférence est proposée en présentiel, au Design Spot, ou en distanciel.** [En savoir plus et s’inscrire](https://www.designspot.fr/evenements/biomimetisme-sinspirer-du-vivant-pour-concevoir-des-solutions-innovantes-et-durables-avec-guillian-graves/)

Gratuit sur inscription. Passe sanitaire non requis, masque obligatoire à l’intérieur des locaux.

Le Design Spot propose une conférence sur le biomimétisme, avec Guillian Graves, designer et fondateur de l'agence Big Bang Project. Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau

2021-12-02

