Bim Bam Orchestra | Ciné-concert

Bim Bam Orchestra | Ciné-concert

La Tuilerie, le samedi 2 octobre à 20:30

Bim ! Bam ! Un nom qui sonne comme un uppercut… Une décharge d’énergie qui nous laisse K.O. Cet orchestre survitaminé perpétue l’héritage de Fela et livre des sets fièvreux où les basses vrombissantes, les cuivres enjôleurs et les percussions endiablées entraînent le spectateur dans une transe incontrôlable. Ces quinze musiciens expérimentés apportent leurs personnalités, leurs influences et leurs origines dans un collectif joyeusement complice. Après un premier album Break Your Border, paru en 2017, le groupe a multiplié les concerts jusqu’à devenir l’un des meilleurs collectifs afrobeat du pays ! En première partie, diffusion du documentaire “Musique au poing” de Stéphane Tchal-Gadjieff et Jean-Jacques Flori (1982). Pour débuter cette immersion dans la culture Nigériane, nous diffusons ce documentaire culte sur Fela Kuti, créateur de l’afrobeat (mélange de jazz, funk et highlife), artiste engagé et figure emblématique de la musique africaine. —————– SAM. 2 OCTOBRE 2021 | 20H30 La Tuilerie 8 rue André Berson 95470 Saint-Witz —————– Tarif : 12 € / 7 € Réservation : 01 30 29 14 62 ou [latuilerie@saint-witz.fr](mailto:latuilerie@saint-witz.fr) >> Dans le cadre du Festival PassWorld << Ciné-concert | Bim Bam Orchestra + Docu "Musique au poing" | Festival Passworld La Tuilerie 8 rue André Berson 95470 Saint-Witz Saint-Witz Val-d'Oise

