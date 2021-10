Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Planète Félix Cerizay, 28 octobre 2021, Cerizay.

Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Planète Félix 2021-10-28 – 2021-10-28

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay

EUR 3 Ciné concert à partir de 4 ans

Les aventures drôles et poétiques du célèbre Félix le Chat mises en musique avec une inventivité débordante par la bassiste Suzy LeVoid et la flutiste Leah Gracie, qui mobilisent non seulement leurs instruments respectifs mais aussi leurs voix et des objets du quotidien.

Des notes très colorées pour un héros en noir et blanc !

dernière mise à jour : 2021-09-25 par OT Bocage Bressuirais