BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL – Le jardin Fouillis 86100 CHATELLERAULT, 12 juin 2021-12 juin 2021, Châtellerault.

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL – Le jardin Fouillis

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à 86100 CHATELLERAULT

**« Créer du lien entre les habitants… en favorisant le partage d’expériences et de techniques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.​ »** Tel est l’objectif de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » organisée par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE), qui se tiendra les samedi 12 et dimanche 13 juin. Paillage, compostage, récupération d’eau, utilisation des insectes auxiliaires… sont autant de techniques simples permettant de se passer des produits phytosanitaires. Venez à la rencontre de ces jardiniers pour un beau moment de partage et de découverte au jardin. ** »Venez visiter un jardin de production alimentaire en plein centre de Poitiers. Ce grand jardin (2000 m²) abrite aussi toute une faune et une flore sauvages. La pratique culturale et d’entretien du jardin tente de préserver au maximum la biodiversité. Possibilité de focus sur les plantes « tressables » : osier, ronce, clématite, noisetier, etc. »** **Entrée gratuite.** Liste et présentation des jardins (adresses, horaires, spécificités et animations) disponible sur le site du CPIE Seuil du Poitou : [[https://cpieseuildupoitou.fr](https://cpieseuildupoitou.fr)](https://cpieseuildupoitou.fr) **_Merci de venir masquer lors de vos visites._**

Entrée libre

Partez à la rencontre de jardiniers passionnés, le temps d’un week-end et découvrez leurs techniques pour un jardinage plus respectueux de leur environnement.

86100 CHATELLERAULT 33 rue Marcel Utrillo Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T14:00:00 2021-06-13T18:00:00