Biennale d’Issy : vernissage Musée Français de la Carte à Jouer, 16 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Biennale d’Issy : vernissage

Musée Français de la Carte à Jouer, le jeudi 16 septembre à 18:30

Le thème de cette nouvelle Biennale d’Issy s’inspire d’une citation de Trinh Xuan Thuan, astrophysicien et écrivain vietnamo-américain : « Les hommes s’approcheront toujours plus de l’univers sans jamais l’atteindre ». Depuis des millénaires nous scrutons le ciel. Les Grecs ont donné aux planètes les noms de leurs dieux, les Mésopotamiens, les Egyptiens et les Grecs ont inventé de nombreuses chimères pour représenter leurs divinités stellaires. Comment nos artistes contemporains appréhendent-ils le cosmos, comment inventent-ils bien d’autres chimères quand nous avons déjà marché sur la Lune et que nous creusons la planète Mars ? Faisant suite à une édition centrée sur le portrait en 2019, celle-ci explorera cette fois la notion du cosmos à travers le regard d’artistes contemporains et des supports aussi différents que peintures, photos, vidéos, sculptures. À l’école de Formation du Barreau, des meubles dessinés par l’artiste Robert Combas seront exposés.

Entrée libre

Venez découvrir la nouvelle Biennale d’Issy au Musée ! Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T19:30:00

