Biennale d'Issy : performance hip hop Musée Français de la Carte à Jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux

24 octobre 2021

Musée Français de la Carte à Jouer, le dimanche 24 octobre à 15:00

Au milieu des sculptures, photos, peintures et installations média, les danseurs de la compagnie Flies vous embarquent dans le monde dansé de la chimère, qu’ils expriment avec une chorégraphie hip hop. Découvrez le pan dansé du thème, avec la compagnie isséenne Flies ! Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T16:00:00

