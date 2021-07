Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Orne, Saint-Philbert-sur-Orne Bien-être et randonnée à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Catégories d’évènement: Orne

Saint-Philbert-sur-Orne

Bien-être et randonnée à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, 25 septembre 2021, Saint-Philbert-sur-Orne. Bien-être et randonnée à la Roche d’Oëtre 2021-09-25 – 2021-09-26

Saint-Philbert-sur-Orne Orne Saint-Philbert-sur-Orne 8h : Accueil sur site / Présentation de la journée / Collation en partenariat avec le magasin Biocoop de Falaise

8h30 : Départ en randonnée pour environ 3h/3h30

Brunch au Café du Caillou

14h : Atelier aromathérapie avec Ludivine Renouf (praticienne certifiée)

16h : Yoga en extérieur avec Sandra Samaison (instructrice certifiée) Nombre de places limitées

laptiteviedaure@gmail.com +33 6 49 43 45 65

Sur inscription dernière mise à jour : 2021-07-22 par Flers agglo

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Philbert-sur-Orne Autres Lieu Saint-Philbert-sur-Orne Adresse Ville Saint-Philbert-sur-Orne lieuville 48.82853#-0.38201