Le Bicentenaire de la Foire de Javarzay. Dimanche 27 juin : à partir de 10 h, Rallye voiture pour une découverte patrimoniale de la commune organisée par l'Association Aujourd'hui Tillou. Départ au Château de Javarzay. Exposition de Voitures anciennes toute la journée dans le Pré de la Foire. À partir de 16h, concert avec l'orchestre Jean Vincent dans le Pré de la foire. Fête foraine sur les 3 jours (dans le Pré de la Foire). Espace restauration : Mr T's Friterie ( fish and chips) Fryer Tucks (burger, kebab, Indien). Chaman Pizza. Buvette tenue par Le Football Club Boutonnais. Avenue de l'hôtel de Ville, pré de la foire suivant les programmes. Gratuit sauf les manèges. Renseignement : Mairie au 05 49 29 80 04, mail : accueil@chef-boutonne.fr

