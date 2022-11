Conférence contée : Les contes étiologiques Bibliothèque de l’Université de Versailles – Saint-Quentin (UVSQ) Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Le conte étiologique nordique raconte et explique l’origine d’un phénomène ou la création d’un être ou d’une chose, le plus souvent par un dieu, mais parfois par un héros civilisateur. Bibliothèque de l’Université de Versailles – Saint-Quentin (UVSQ) 45 Boulevard Vauban, 78280 GUYANCOURT Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France En résidence artistique du 7 février au 25 mars dans le Réseau des médiathèques, le conteur Abbi Patrix intervient dans différents lieux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les années 80 au renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger.

Dans ses spectacles, Abbi Patrix engage une parole personnelle et contemporaine, qu’il construit à partir de contes traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de souvenirs personnels, de textes littéraires. Avec cette conférence contée retrouvez les origines des histoires qui traversent le temps. Méfiez-vous des histoires, méfiez-vous du conteur ! Adulte

