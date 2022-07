Biberon Festival au MUDO / En bonne compagnie avec Plok ! Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Biberon Festival au MUDO / En bonne compagnie avec Plok ! Beauvais, 7 juillet 2022, Beauvais. Biberon Festival au MUDO / En bonne compagnie avec Plok !

1 Rue du Musée Beauvais Oise

2022-07-07 10:00:00 – 2022-07-07 11:00:00 Beauvais

Oise 2.5 2.5 Dans le cadre du Biberon Festival organisé par l’Association Culturelle Argentine (ASCA), les tous petits sont invités à faire leurs premiers pas au musée en compagnie de Plok, petit monstre vert habitant les jardins du musée ! Jeudi 07 juillet 2022 à 10h. De 0 à 3 ans. Dans le cadre du Biberon Festival organisé par l’Association Culturelle Argentine (ASCA), les tous petits sont invités à faire leurs premiers pas au musée en compagnie de Plok, petit monstre vert habitant les jardins du musée ! Jeudi 07 juillet 2022 à 10h. De 0 à 3 ans. contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/ Dans le cadre du Biberon Festival organisé par l’Association Culturelle Argentine (ASCA), les tous petits sont invités à faire leurs premiers pas au musée en compagnie de Plok, petit monstre vert habitant les jardins du musée ! Jeudi 07 juillet 2022 à 10h. De 0 à 3 ans. © Marie Helix, illustratrice et graphiste designer beauvaisienne.

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse 1 Rue du Musée Beauvais Oise Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Biberon Festival au MUDO / En bonne compagnie avec Plok ! Beauvais 2022-07-07 was last modified: by Biberon Festival au MUDO / En bonne compagnie avec Plok ! Beauvais Beauvais 7 juillet 2022 1 Rue du Musée Beauvais Oise

Beauvais Oise