Biberon Festival – 2022 Beauvais, 2 juillet 2022, Beauvais.

Biberon Festival – 2022 Beauvais

2022-07-02 – 2022-07-09

Beauvais Oise Beauvais

2.5 Le festival des 0-3 ans et leurs parents est de retour du 2 au 9 juillet ! Le Biberon Festival vous propose un voyage dans des univers artistiques très variés, des musiques du monde au concert électro pop, des installations immersives pour les plus jeunes aux ciné-concerts pour les plus grands des tout-petits ! Le festival aura principalement lieu à l’ASCA où vous pourrez retrouver une douce ambiance crée par Marie Helix, artiste graphiste de cette édition et le Tcho Café. Il s’invite aussi à la Batoude, les médiathèques, La Bulle, Hanicroches, La Maladrerie… nUn souffle de bonheur pour bien commencer la période estivale… Infos pratiques : Les réservations sont ouvertes à partir du samedi 11 juin à 9h30 par téléphone. Les places seront ensuite à retirer aux horaires d’ouverture de la billetterie de l’ASCA avant le 30 juin. Les réservations non retirées à cette date seront libérées pour d’autres spectateurs/spectatrices.

Le festival des 0-3 ans et leurs parents est de retour du 2 au 9 juillet ! Le Biberon Festival vous propose un voyage dans des univers artistiques très variés, des musiques du monde au concert électro pop, des installations immersives pour les plus jeunes aux ciné-concerts pour les plus grands des tout-petits ! Le festival aura principalement lieu à l’ASCA où vous pourrez retrouver une douce ambiance crée par Marie Helix, artiste graphiste de cette édition et le Tcho Café. Il s’invite aussi à la Batoude, les médiathèques, La Bulle, Hanicroches, La Maladrerie… nUn souffle de bonheur pour bien commencer la période estivale… Infos pratiques : Les réservations sont ouvertes à partir du samedi 11 juin à 9h30 par téléphone. Les places seront ensuite à retirer aux horaires d’ouverture de la billetterie de l’ASCA avant le 30 juin. Les réservations non retirées à cette date seront libérées pour d’autres spectateurs/spectatrices.

+33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/jeunesse/biberon-festival/biberon-festival-2022/

Le festival des 0-3 ans et leurs parents est de retour du 2 au 9 juillet ! Le Biberon Festival vous propose un voyage dans des univers artistiques très variés, des musiques du monde au concert électro pop, des installations immersives pour les plus jeunes aux ciné-concerts pour les plus grands des tout-petits ! Le festival aura principalement lieu à l’ASCA où vous pourrez retrouver une douce ambiance crée par Marie Helix, artiste graphiste de cette édition et le Tcho Café. Il s’invite aussi à la Batoude, les médiathèques, La Bulle, Hanicroches, La Maladrerie… nUn souffle de bonheur pour bien commencer la période estivale… Infos pratiques : Les réservations sont ouvertes à partir du samedi 11 juin à 9h30 par téléphone. Les places seront ensuite à retirer aux horaires d’ouverture de la billetterie de l’ASCA avant le 30 juin. Les réservations non retirées à cette date seront libérées pour d’autres spectateurs/spectatrices.

Marie Helix / ASCA

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-05-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis