Bernard Mabille – Miraculé ! REPORT DU 22 OCTOBRE 2021 Biarritz, 15 avril 2022, Biarritz. Bernard Mabille – Miraculé ! REPORT DU 22 OCTOBRE 2021 2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout ! +33 5 59 22 44 66 Le nouveau spectacle de Bernard Mabille “Miraculé”.

