Aglaé & Sidonie, le mercredi 28 juillet à 20:00

Concert du Benoit Moreau Trio « Echos, résonances, spontanéité. Le timbre électrique et souple de la guitare de Benoît Moreau se mêle aux nappes métalliques et sourdes de Raphaël Sonntag et d’Olivier Pinto, contrebasse. Le trio ainsi réuni explore les possibilités expressives d’une formation sobre et flexible, issue du jazz, mais aussi du rock, de la folk et de toutes les musiques qui ont utilisé la 6 corde comme moyen d’expression. Le BMT propose des compositions originales et prend un malin plaisir à les interpréter. » Possibilité de se restaurer avant, pendant et après le concert. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Consommation obligatoire. Carte aux tarifs habituels

Entrée libre

♫JAZZ♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



