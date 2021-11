Nantes BELLE DE JOUR Loire-Atlantique, Nantes UN MONDO DI SOLE, CLARA SANTICCHIA BELLE DE JOUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 11h00 UN MONDO DI SOLE, CLARA SANTICCHIA * Clara est née en Italie et vit près de Nantes aujourd’hui

UN MONDO DI SOLE est une promenade poétique, contée et chantée, dans la vie d’un enfant. A travers le langage du corps, du chant, de bruitages, des instruments de percussion, l’imaginaire se déploie. https://carla-santicchia.fr/ *

samedi 27 novembre – 11h00 à 12h30

Sur réservation, 6€ BELLE DE JOUR 4 place du 51è Régiment d'Artillerie, 44000 Nantes

