Une cerise pour l’hiver #9 Maison du livre, 11 août 2021 15:00-11 août 2021 16:30, Bécherel. Mercredi 11 août, 15h00 Sur Inscription | Tout public | Gratuit maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 Atelier d’écriture avec Virginie David Atelier d’écriture avec Virginie David L’île mystérieuse… Mettez les voiles et accostez au cœur d’une île inexplorée et sauvage… Quelles surprises vous réservera votre audace ! Que vous sachiez nager ou naviguer importe peu : offrez-vous un voyage avec les mots… Une Cerise pour l’hiver est le neuvième rendez-vous d’écriture et le premier que nous proposerons en présentiel, depuis le mois de novembre. Photo Virginie David Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 11 août – 15h00 à 16h30

