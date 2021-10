Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Spectacle de conte et harpe celtique Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Spectacle de conte et harpe celtique Maison du livre, 3 novembre 2021 15:00, Bécherel. Mercredi 3 novembre, 15h00 Sur place Sur inscription | Gratuit | Tout public 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Spectacle de conte et harpe celtique sur le chevalier Lancelot du Lac. Plongez au cœur des légendes arthuriennes pendant les vacances de la Toussaint. Accompagné d’un harpiste, le conteur Pascal de Châteaubourg vous dévoile les grands moments de la vie de Lancelot du Lac. En partenariat avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien Découvrez aussi une exposition sur les personnages de la légende du Roi Arthur, issue de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. ©Centre de l’Imaginaire Arthurien Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 3 novembre – 15h00 à 16h30

