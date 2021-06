Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Muséum Rhapsodie par Frédéric Clément Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Muséum Rhapsodie par Frédéric Clément Maison du livre, 4 juillet 2021 15:30-4 juillet 2021 17:10, Bécherel. Dimanche 4 juillet, 15h30 Gratuit, sur réservation, tout public 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Une lecture musicale du roman éponyme par son auteur Rentrez dans l’univers insolite de Frédéric Clément . . . Muséum Rhapsodie est un extrait du roman graphique Muséum de Frédéric Clément, dit et mis en musique par l’auteur lui-même. Sous titré « Petite collection d’ailes et d’âmes trouvées sur l’Amazone », le roman Muséum (éd. Ipomée-Albin Michel) connut un joli succès en 1999. Plus de 20 ans après, l’auteur en propose une lecture musicale.

Frédéric Clément offre à Bécherel la première de sa nouvelle création ! Il raconte l’histoire d’un entomologiste en mission de recherches sur les bords du Tabatinga, à proximité du fleuve Amazone, qui peut lire des morceaux de vies gravés sur les ailes des papillons. Selon maintes légendes et mythologies, les papillons seraient nos âmes… Découvrez aussi les petits objets merveilleux et les oeuvres originales des albums illustrés de Frédéric Clément dans l’exposition Curieuse !. Exposition jusqu’au 5 septembre 2021 Tout public Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 4 juillet – 15h30 à 17h10

Détails Heure : 15:30 - 17:10 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel lieuville Maison du livre Bécherel