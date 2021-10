Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier Typo avec Maïté Rouault Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier Typo avec Maïté Rouault Maison du livre, 27 octobre 2021 14:30, Bécherel. Mercredi 27 octobre, 14h30 Sur place Sur inscription | Gratuit | Tout public 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier Typo avec Maïté Rouault à partir de tampons de bois gravés Le travail de Maïté Rouault se situe au croisement de plusieurs pratiques artistiques. Elle crée des typographies, des graphies, des lettrages, des textes en utilisant la sculpture, la gravure, le dessin, le collage… Pour accompagner l’exposition des œuvres de Han Psi, elle propose un atelier artistique sur mesure pour aborder le dessin typographique à partir de tampons de bois gravés. L’enjeu est de s’amuser avec les lettres, le jeu permettant d’ouvrir l’imaginaire et de créer de nouvelles règles. Quels que soient sa motivation, son niveau artistique ou son niveau d’apprentissage de la langue française, chaque participant de tout âge peut s’amuser à créer ses propres mots. © Maïté Rouault Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 27 octobre – 14h30 à 16h30

