Mugron Mugron Landes, Mugron Bébés lecteurs Mugron Mugron Catégories d’évènement: Landes

Mugron

Bébés lecteurs Mugron, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Mugron. Bébés lecteurs 2021-07-20 10:30:00 – 2021-07-20 11:30:00 Médiathèque 8 rue Vincent Depaul

Mugron Landes « Bébés lecteurs » est une animation d’éveil culturel, à travers le livre, destinée aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de parents, grand-parents, nounous… Elle sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute. Ponctuées de comptines ou de jeux de doigts, ces séances sont un moment très apprécié des petits comme des grands ! Accompagné d’un parent ou d’une nounou, cette lecture sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute. « Bébés lecteurs » est une animation d’éveil culturel, à travers le livre, destinée aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de parents, grand-parents, nounous… Elle sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute. Ponctuées de comptines ou de jeux de doigts, ces séances sont un moment très apprécié des petits comme des grands ! dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mugron Étiquettes évènement : Autres Lieu Mugron Adresse Médiathèque 8 rue Vincent Depaul Ville Mugron lieuville 43.74969#-0.75027