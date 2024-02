Bébés lecteurs Place Yan du gouf Capbreton, samedi 30 mars 2024.

Découverte de l’objet livre, comptines, chansons et jeux de doigts sont au programme afin d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Un moment chaleureux à partager en famille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-03-30 11:30:00

Place Yan du gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@capbreton.fr

L’événement Bébés lecteurs Capbreton a été mis à jour le 2024-02-17 par OTI LAS