Exposition-vente des Céramistes de l’Oise MALADRERIE SAINT LAZARE 60000 BEAUVAIS, 4 décembre 2021 10:00, Beauvais. 4 et 5 décembre Sur place Entrée libre – Protocole sanitaire en vigueur https://www.potier-ceramiste-oise.com/ Exposition-vente des Potiers et Céramistes de l’Oise. Une quinzaine de Céramistes, traditionnels et contemporains, vous accueillent dans un lieu sublime. Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine exposition-vente des Potiers et Céramistes de l’Oise. Le week-end prochain, 4 et 5 décembre, à la Maladrerie Saint-Lazare, à BEAUVAIS(Oise).

Une quinzaine de Céramistes, traditionnels et contemporains, vous accueillent dans un lieu sublime.

Toutes les techniques y sont représentées, faïences, grès, porcelaines, cuisson au feu de bois, ainsi que le GRECB(groupe de recherches de la céramique du Beauvais)et le MUDO.

Cette année, l’invité d’honneur, est Sylvie Thémereau.

Le protocole sanitaire en vigueur au moment de l’évènement est applicable.

samedi 4 décembre – 10h00 à 19h00

dimanche 5 décembre – 10h00 à 18h00

