1ère Fête de l’arbre Domaine de la Brétignière, 27 novembre 2021 14:00, Beaulieu-lès-Loches.

Samedi 27 novembre, 14h00 Sur place Entrée gratuite 02 47 91 59 54, https://www.facebook.com/EnclosDeLaBretigniere/, http://labretigniere.com

1ère fête de l’arbre- Portes ouvertes au Domaine de la Brétignière, site touristique et agricole consacré à la biodiversité. Visites à 14h00 et 16h00 – Vente d’arbres et arbustes sur place.

1ère Fête de l’Arbre au Domaine de la Brétignière

Lieu pilote autour de la biodiversité

À l’occasion de la Ste Catherine nous vous proposons de fêter l’arbre et d’en profiter pour venir découvrir en famille notre lieu pilote autour de la biodiversité.

Deux visites sont organisées à 14h00 et 16h00 au départ de la ferme. (Prévoir tenue adaptée à l’automne dans les champs)

Notre pépinière organisera sa première vente d’arbres et arbustes pour vos jardins : petits fruits rouges, arbres de haies et arbres fruitiers.

Entrée libre et gratuite.

Pass sanitaire obligatoire

Domaine de la Brétignière Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

samedi 27 novembre – 14h00 à 18h00