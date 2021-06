Clermont Clermont Clermont, Haute-Savoie Bear’s Towers – Clermont en Scène(s) Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Haute-Savoie

Bear’s Towers – Clermont en Scène(s) Clermont, 26 juin 2021-26 juin 2021, Clermont. Bear’s Towers – Clermont en Scène(s) 2021-06-26 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-26 19:30:00 19:30:00 Chef lieu Château de Clermont

Clermont Haute-Savoie Clermont A l’image de son animal totem, Bear’s Towers alterne douceur et puissance, dans une musique pop-folk teintée de rock et saupoudrée d’orchestrations électroniques savamment dosées.

Concert co-organisé avec Le Brise Glace. +33 4 50 45 00 33 https://www.lac-annecy.com/reservation-billetterie-spectacles.html A l’image de son animal totem, Bear’s Towers alterne douceur et puissance, dans une musique pop-folk teintée de rock et saupoudrée d’orchestrations électroniques savamment dosées.

Concert co-organisé avec Le Brise Glace.

Détails Catégories d’évènement: Clermont, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Clermont Adresse Chef lieu Château de Clermont Ville Clermont lieuville 45.97307#5.90854