Samedi 27 novembre, 21h30 GRETA OTO * Greta Oto s’est formé en 2019 autour d’un programme composé exclusivement de compositions. Le trio se plonge aujourd’hui dans un jazz acoustique, onirique et déchaîné ou l’écriture se mêle aux joies de l’improvisation. https://www.facebook.com/gretaotomusic/ *

